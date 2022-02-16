Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків

Ілюстративне фото. Російський флот у Чорному морі

Лондонський об’єднаний військовий комітет зі страхування морських військових ризиків включив “українські та російські води в Чорному та Азовському морях” до списку Listed Areas, до якого вносять зони вод воєнних ризиків, тероризму та піратства.

Список оприлюднений на сайті страхової асоціації Lloyds Market Association та був оновлений 15 лютого.

Згідно з циркуляром Об’єднаного комітету, “українські та російські води в Чорному та Азовському морях” тепер входять у райони, де можлива “Війна, піратство, тероризм і пов’язані з ними небезпеки”.

Російський “Интерфакс” із посиланням на джерело на російському страховому ринку пише, що включені у Listed Areas зони можуть перебувати в цьому списку довго, а сам факт потребуватиме коригування у виконанні договорів страхового захисту за полісами морського страхування.

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