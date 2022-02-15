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“Хрін вам, а не блокаду портів”: перше судно класу Panamax успішно пройшло по додатковому коридорі в Чорному морі

15/02/2022 10:21

Перше судно класу Panamax, завантажене зерном у приватному порту ТІС, успішно пройшло по додатковому коридорі в Чорному морі, оминаючи закриту РФ зону.

Про це повідомив український підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune Андрій Ставніцер у понеділок, 14 лютого, на сторінці у ФБ.

“Хрін вам, а не блокаду українських портв. Із зернового терміналу Neptune у Південному обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia з дедвейтом 76 тисяч 225 mt та осадкою 12,85 метра. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло додатковим коридором”, – зазначив Ставніцер.

За його словами, прокладено безпечний маршрут завдяки зусиллям Мінінфраструктури України. Найближчим часом  “Держгідрографія” випустить офіційне повідомлення про те, що підтвердили глибини 15+ і порти можуть працювати в штатному режимі.

Ставніцер додав, що поки що доводиться переконувати міжнародних партнерів, що ситуація “краща, ніж може здатися із заголовків ЗМІ. Дякую, Cargill, що довіряєте нашому спільному досвіду та вірите в Україну”.

За даними Моніторингової групи BlackSeaNews, станом на 08:00 за київським часом у вівторок, 15 лютого, Держгідрографія “у фантастично стислі терміни виконала проміри глибин” та визначила новий рекомендований шлях (коридор) для проходу торговельних суден до чорноорських портів України (глибини 15-20 метрів).

“Там виставлені “віртуальні буї спеціального призначення” – тобто їх немає фізично, вони відображаються на електронних навігаційних картах на моніторах всіх суден. Більшість суден вже йдуть цим коридором по лінії морського держкордону України. Деякі судна продовжують йти традиційним рекомендованим шляхом, тобто через закритий РФ район навчань (що свідчить про те, що він не охороняється, тобто досі є фейковим, тобто інструментом економічної війни)”, – написав на ФБ головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

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Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.
РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.
Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки “морської блокади” українських портів.

У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

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Україна

“Хрін вам, а не блокаду портів”: перше судно класу Panamax успішно пройшло по додатковому коридорі в Чорному морі

Перше судно класу Panamax, завантажене зерном у приватному порту ТІС, успішно пройшло по додатковому коридорі в Чорному морі, оминаючи закриту РФ зону. Про це повідомив український підприємець, співвласник і...

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