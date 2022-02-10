МЗС України зреагувало на блокування Росією Чорного й Азовського морів

Ілюстративне фото. Російські військові кораблі. Фото: ТАСС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації щодо блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів та Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою МЗС України в четвер, 10 лютого.

“Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України”, – наголошується в заяві,.

Зазначено, що подібні агресивні дії Росії як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права.

“Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь”, – наголосили в міністерстві.

Раніше Росія оголосила закритими для судноплавства два райони Чорного моря та один в Азовському морі на період з 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

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