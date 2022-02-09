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Росія перекрила Україні Чорне та Азовське моря

09/02/2022 20:02

Росія перекриває Україні Чорне та Азовські моря. Причина – буцімто проведення навчань.

На оголошених морських попередженнях по стрільбах та морських навчаннях країна-агресор перекриває морські шляхи до портів України, пише у середу, 9 лютого, “Мілітарний”.

Оголошені маневри, якими Росія перекриває Україні Чорне та Азовські моря, мають відбутися з 13 по 19 лютого.

“Росія повністю перекриває на цей період половину території Азовського моря перекривши можливість відбуття з портів у Бердянську та Маріуполі суден до Чорного моря”, – пише видання.

У Чорному морі один з районів лежить від мису Тарханкут в окупованому Кримському півострові і до 12 мильної зони біля Одещини.

Тут також перекривають міжнародні маршрути сполучення з українськими морськими портами.

На період заявлених російських маневрів у Чорному морі будуть присутні шість великих десантних кораблів з Балтійського та Північного флотів ВМФ Росії.

Це «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» та «Калининград», що вже прибули в регіон.
Раніше загін зайшов до пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії на узбережжі Середземного моря у Сирії, де поповнив запаси паливо-мастильних матеріалів, питної води та продовольства.

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