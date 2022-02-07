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Корабель-розвідник РФ “Иван Хурс” підійшов до узбережжя Одеси

07/02/2022 17:57

Російський корабель-розвідник “Иван Хурс” проєкту 18280 підійшов до узбережжя Одеси на відстань у 20 миль.

Корабель країни-агресора з’явився біля українських берегів у неділю, 6 лютого, пише “Думская”

За його пересуванням слідкував корабель Морської охорони Державної прикордонної служби України.

“Ми контролюємо їх [військових кораблів Росії] наявність у виключній морській економічній зоні, відслідковуємо маневри та порушення норм міжнародного морського права. Корабель російського Чорноморського флоту “Иван Хурс” у територіальне море України не заходив”, – прокоментували подію у Морській охороні.

Довідково:
Судно зв’язку або з середній розвідувальний корабель “Иван Хурс” є другим представником проєкту 18280, побудованим на підприємстві “Северная верфь” у Санкт-Петербурзі за проєктом “ЦКБ “Айсберг”, нагадує Мілітарний.
Призначення – забезпечення зв’язку та управління флотом, ведення радіотехнічної розвідки та боротьби як Чорному морі так і в віддалених коточках світового океану.
Корабель заклали 14 листопада 2013 року, на воду спустили 16 травня 2017 року. У стрій ввели 25 червня 2018 року. В окупований Севастополь прибув у січні 2019 року.
Середній розвідувальний корабель «Иван Хурс» входить до складу 519 дивізіону розвідувальних кораблів Чорноморського флоту Росії. Окрім цього корабля, у складі ЧФ РФ перебуває ще 3 розвідувальні кораблі проектів 861М та 864.

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