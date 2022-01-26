Росія вивела в Чорне море на навчання 20 своїх кораблів

Фото пресслужби МО РФ

Чорноморський флот Росії розпочав великі військові навчання: у море вийшли вже понад 20 плавзасобів. Маневри тривають на тлі можливого повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про початок навчань повідомили у середу, 26 січня, на сайті міністерства оборони Росії.

До навчань залучили фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також тральщики.

Екіпажі кораблів мають провести низку навчань та тренувань — зокрема з організації зв’язку, безпечного маневрування в районах з інтенсивним судноплавством та організації протиповітряної оборони у морі.

Це одне з низки військово-морських навчань, які Росія запланувала на січень-лютий 2022 року. Метою навчань називають відпрацювання дій флоту та Повітряно-космічних сил для «захисту російських національних інтересів у Світовому океані».

За даними міноборони РФ, окремі навчання мають провести в Середземному, Північному, Охотському морях, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

Загалом військове відомство РФ планує залучити до участі в навчаннях близько 10 тисяч військовослужбовців, понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів і 1000 одиниць військової техніки.

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