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“Росія не може вказувати”: Іспанія направила військові кораблі в Чорне і Середземне моря

21/01/2022 13:17

Іспанія направила військові кораблі в Чорне та Середземне море, оскільки напруга в регіоні зростає через нарощування військової потуги Росії біля кордонів України.

Про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес, повідомляє Reuters.

За її словами, іспанські військові кораблі приєднаються до місій НАТО в цих морях.

Роблес повідомила, що тральщик уже в дорозі, а фрегат відпливе протягом кількох днів. Також уряд Іспанії також розглядає можливість відправки винищувачів до Болгарії.

“Росія не може вказувати жодній країні, що їй робити, тому НАТО захищатиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче приєднатися до НАТО“, – наголосила очільниця іспанського міністерства оборони.

Водночас Роблес додала, що Іспанія надає перевагу “виключно дипломатичному шляху” вирішення конфлікту.

Про те, що Іспанія наполягає на діалозі, заявив і міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес.

“Даймо діалогу шанс. Саме цього домагається Іспанія. Якщо діалог не принесе плодів, звичайно, Іспанія підтримає своїх європейських партнерів і своїх союзників по НАТО, об’єднаних у стримуванні”, – запевнив Альбарес.

Варто відзначити, що Іспанія вирішила зробити внесок у військове розгортання сил НАТО у Східній Європі після того, як 18 січня Альбарес у Вашингтоні зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкенем. Глави зовнішньополітичних відомств обговорили скоординовану відповідь на загрозу Україні з боку Росії.

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