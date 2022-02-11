Україна має доступ до всіх своїх портів, – Данілов

Ілюстративне фото. Порт в Одесі

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на 11 лютого Україна має доступ до всіх своїх портів, попри блокування Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

Про це він сказав у п’ятницю, 11 лютого, на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

“У нас наразі є вільний доступ до всіх портів. Йдеться і про Азовське, і про Чорне море. У нас є певні застереження стосовно проходу великих кораблів, які везуть нам вугілля. Але, судячи з доповіді, проблем з цим немає. Якщо вони з’являться – ми відразу і вас будемо інформувати, і наших іноземних партнерів. Вони все це бачатиь і без нас, володіють інформацією, котра стосується Чорного та Азовського морів”, – сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, “як буде посилений захист акваторії Азовського моря та чи будуть вводитися додаткові військові кораблі найближчими тижнями”, секретар Радбезу відповів так:

“Ви знаєте, що в Чорному морі постійно є кораблі представників країн-партнерів. Ви знаєте, що в нас є програма, ухвалена в минулому році, щодо відбудови нашого військово-морського флоту. Нам в цьому наразі велику допомогу надає Велика Британія, США, ми вже частину кораблів отримали. Але не таку велику частину, як хотілося б. І вже цього року велика частина корбалів буде в нашому флоті”, – додав Данілов.

Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки “морської блокади” українських портів.

У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

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