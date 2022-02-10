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“Готові до будь-яких сценаріїв і провокацій”: ВМСУ прокоментували перекриття Росією двох морів

10/02/2022 13:31

Закриттям Чорного й Азовського морів РФ укотре продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України.

Таку думку висловили в командуванні Військово-морських сил ЗСУ у четвер, 10 лютого.

У ВМСУ підкреслюють, що РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.

“Прибережними попередженнями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв’язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу”, – йдеться в повідомленні.

У ВМС вважають, що такі дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні.

“Перекриваючи рекомендовані морські шляхи Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ”, – йдеться в повідомленні.

У КВМС запевнили, що “готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку”.

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