Байден: Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення

Президент США Джо Байден. Скріншот з відео

Президент США Джо Байден 18 лютого виступив зі зверненням щодо ситуації навколо України, в якому заявив про “підстави вважати, що президент Росії Володимир Путін уже ухвалив рішення про вторгнення в Україну”, але “дипломатичне вирішення конфлікту все ще можливе“.

Звернення мало розпочатися о 23:00 за київським часом, проте Байден запізнився більш ніж на годину.

Він пояснив, що здійснив два надзвичайно важливі дзвінки щодо ситуації навколо України: поговорив із двопартійною групою членів Конгресу, яка представляє США на безпековій конференції в Мюнхені, а також із лідерами Євросоюзу та партнерами по НАТО.

“Незважаючи на зусилля Росії нас розколоти, можу запевнити вас, що цього не відбулося і не відбудеться”, – заявив Байден.

Він наголосив на тому, що останні події свідчать про намагання Росії викривити інформацію таким чином, щоб неправдиво звинуватити Україну в тому, що вона не робила.

У цьому контексті президент США згадав, серед іншого, обстріл дитячого садочка поблизу Станиці Луганської, яку російська пропаганда видає за дії української сторони.

Байден наголосив, що фейкові заяви, які Росія зробила останніми днями, повністю відповідають прогнозам Сполучених Штатів.

“Ми також бачимо дедалі більше дезінформації, поширюваної серед російської громадськості. У тому числі підтримуваними Росією сепаратистами, котрі стверджують, що Україна планує почати масований наступ на Донбасі”, – зазначив Байден.

Він зауважив, що “це суперечить елементарній логіці – вважати, нібито українці обрали б цей момент для ескалації конфлікту, коли на їхніх кордонах зосереджено понад 150 тисяч військовослужбовців”.

“Ми продовжуємо спостерігати дезінформацію населення Росії. І це свідчить про те, що Росія продовжує готуватися до наступу. Вони намагаються обґрунтувати дії проти України брехливими заявами”, – відзначив Байден.

Він відзначив, що українці у відповідь “продемонстрували стриманість і довели можливість ухвалювати рішення”.

“Російські війська фактично обклали Україну з усіх сторін: з боку Білорусі, з півдня тощо. Ми вважаємо, що вони нападуть на Україну найближчими днями. Що вони нападуть на Київ“, – заявив президент США.

При цьому він наголосив, що у Москви ще залишається шанс на дипломатичне врегулювання конфлікту.

“Майте на увазі, що якщо Росія продовжить реалізовувати ці плани, вона відповість за свій катастрофічний вибір”, – попередив Байден.

Він наголосив, що хоча США не збираються направляти в Україну своїх військових, але продовжать надавати Україні підтримку. Зокрема, вже надано військової допомоги на 460 мільйонів доларів та гуманітарної – на 100 мільйонів доларів США.

“Ми, наші союзники і партнери будемо продовжувати надавати підтримку Україну. Захід об’єднаний і сповнений рішучості“, – підкреслив американський лідер.

Він нагадав, що очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров домовилися про зустріч у Європі 24 лютого.

“Але якщо до цієї зустрічі Росія вдасться до воєнних дій, це означатиме, що вони гримнули дверима перед обличчям дипломатії й обрали війну. І вони за це жорстко заплатять.

Ми всі єдині у своїй рішучості протистояти російській агресії. Всі партії, весь вільний світ єдиний”, – наголосив Байден.

Відповідаючи на запитання журналістів, він запевнив, що США та їхні партнери готові до запровадження санкцій проти Росії й одностайні в цьому намірі. “Є певні відмінності, але санкції будуть тільки посилені”, – зазначив президент.

У відповідь на інше запитання він відзначив, що навряд чи Путін збирається використати ядерну зброю.

“Але він намагається переконати весь світ, що у нього є можливості змінити динаміку розвитку подій у Європі. А насправді в нього немає такої можливості”, – підкреслив очільник Сполучених Штатів.

На запитання журналіста, чи переконаний він, що Путін уже ухвалив рішення про вторгнення в Україну, Байден лаконічно зазначив: “Так”.

“Але до того, як він це зробить, завжди залишається шанс для дипломатії”, – додав президент США.

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