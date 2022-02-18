Пушилін оголосив масову евакуацію мешканців ОРДО у Ростовську область

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Окупаційна влада окремих районів Донецької області через загострення на Донбасі оголосила масову евакуацію населення.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, йдеться на сайті ватажка так званої “ДНР” Дениса Пушиліна.

Людям пропонується виїхати в Ростовську область Росії.

За словами Пушиліна, в ході обстрілів населених пунктів населення може наражатися на загрозу життя і здоров’я мирних жителів.

“Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку”, – заявив Пушилін.

Він зазначив, що мешканців окупованого Донбасу готова прийняти Ростовська область, а перехід через пункти пропуску на кордоні буде пришвидшено.

Таку інформацію з посиланням на Пушиліна поширило й російське урядове інформагентство ТАСС.

Пушилін на цьому тлі заявив також про нібито наказ президента Зеленського для ЗСУ перейти в наступ на ОРДЛО.

Сповіщення відповідного змісту поширює й окупаційна влада Донецька.

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 14:00 заявили про 45 порушень режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 34 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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