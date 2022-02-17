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Зеленський зустрінеться із віцепрезиденткою США в Мюнхені

17/02/2022 10:27

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

Зазначається, що віцепрезидентка США 19 лютого виступить на офіційній частині Мюнхенської конференції з безпеки.

У своїй промові, як і під час інших публічних виступів у вихідні, вона буде розглядати ситуацію на кордоні України та загрозу російської агресії, адже становище “залишається мінливим”.

Після виступу Гарріс матиме багато зустрічей з іншими світовими лідерами на полях конференції,

“По-перше, вона зустрінеться з президентом України Зеленським. І це буде справжньою можливістю підкреслити нашу відданість суверенітету та територіальній цілісності України, а також для подальшої координації дипломатичних зусиль, які здійснюються для надання Україні економічної та оборонної допомоги в безпеці.

А потім, по-друге, ми очікуємо, що вона матиме можливість спілкуватися з канцлером Німеччини Шольцом – я б сказав, “подальша можливість” спілкуватися. Як відомо, минулого тижня він був тут, у Білому домі. І віцепрезидентка з нетерпінням чекає можливості поговорити з ним про цю кризу та багато іншого”, – йдеться в повідомленні.

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