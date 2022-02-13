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Розмова Байдена із Зеленським: США запевнили в швидкій реакції на напад РФ

13/02/2022 22:08

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ.

Про це йшлося в телефонній розмові двох лідерів, яка відбулася в неділю, 13 лютого – наступного дня після розмови Байдена й Путіна.

За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден запевнив Зеленського, що “США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України”.

“Лідери погодилися з необхідністю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності”, – йдеться у повідомленні з Вашингтона.

Володимир Зеленський повідомив, що розмова тривала близько години.

“Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі згодом”, – зазначив президент України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін 12 лютого на тлі можливого вторгнення Росії в Україну говорили близько години.

Нагадаємо, 11 лютого кілька американських, британських і німецьких видань повідомили, що президент США Джо Байден розповів лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Ідеться орієнтовно про 16 лютого.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба.

США вирішили прибрати з України своїх військових інструкторів, як і Британія. Однак Вашингтон готує жорсткі санкції проти РФ на випадок вторгнення.

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Україна

Розмова Байдена із Зеленським: США запевнили в швидкій реакції на напад РФ

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. Про це йшлося в телефонній розмові двох лідерів, яка відбулася...

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