Розмова Байдена із Зеленським: США запевнили в швидкій реакції на напад РФ

Президент США Джо Байден пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ.
Про це йшлося в телефонній розмові двох лідерів, яка відбулася в неділю, 13 лютого – наступного дня після розмови Байдена й Путіна.
За повідомленням Білого дому, під час розмови Байден запевнив Зеленського, що “США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України”.
“Лідери погодилися з необхідністю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності”, – йдеться у повідомленні з Вашингтона.
Володимир Зеленський повідомив, що розмова тривала близько години.
“Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі згодом”, – зазначив президент України.
Нагадаємо, президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін 12 лютого на тлі можливого вторгнення Росії в Україну говорили близько години.
Нагадаємо, 11 лютого кілька американських, британських і німецьких видань повідомили, що президент США Джо Байден розповів лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Ідеться орієнтовно про 16 лютого.
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба.
США вирішили прибрати з України своїх військових інструкторів, як і Британія. Однак Вашингтон готує жорсткі санкції проти РФ на випадок вторгнення.
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