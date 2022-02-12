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США та ЄС завершують роботу над великим пакетом санкцій проти РФ: від SWIFT не відключатимуть

12/02/2022 10:50
Американські та європейські посадовці завершують роботу над великим пакетом санкцій проти РФ у разі вторгнення в Україну, який спрямований проти великих російських банків, але не передбачає відключення Росії від фінансової системи SWIFT.

Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомляє Reuters.

За даними джерел агентства, можливість повного відключення Росії від системи фінансових транзакцій SWIFT навіть не розглядається. Проти неї виступили європейські держави, яких непокоїть те, що в такому разі мільярди доларів непогашених кредитів, наданих Росії фінансовими установами Європи, не будуть погашені.

Серед російських банків, проти яких будуть запроваджені санкції, – ВТБ і “Сбербанк”.

Зазначається, що вони вже підпадають під секторальні санкції, введені міністерством фінансів США після анексії Криму. Проте широкі санкції “матимуть для них набагато вагоміші наслідки”.

Нові санкції також охоплюють обмеження експорту в Росію компонентів для виробництва продукції в галузі технологій та оборони. Інші обмеження спрямовані проти конкретних російських олігархів.

За даними джерел, санкції проти великих російських банків у будь-якому разі матимуть значний вплив на російський фінансовий сектор і економіку.

Американські посадовці заявили, що під час зустрічей з їхніми колегами з Німеччини, Франції та Великої Британії на цьому тижні було досягнуто значного прогресу щодо пакета санкцій.

“Багато питань були вирішені. Я б не сказав, що все узгоджено на сто відсотків, але більшість проблем, порушених, зокрема, Німеччиною, були розв’язані”, – цитує Reuters неназваного посадовця США, обізнаного з ходом переговорів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок заявив, що солідарний зі Сполученими Штатами стосовно санкцій проти Росії, проте не згадав газопровід “Північний потік-2”, який США пообіцяли перекрити в разі вторгнення.

Як писала “Новинарня“, раніше конгресмен-республіканець Джим Бенкс вніс на розгляд Палати представників Конгресу США законопроєкт “Про запровадження санкцій щодо Російської Федерації та в інших цілях”, який, серед іншого, передбачає відключення РФ від системи SWIFT.

Водночас Reuters та Politico вже невдовзі повідомили, що в плані санкцій, які США збираються запровадити проти РФ у випадку подальшого вторгнення в Україну, відключення Росії від SWIFT “поки не обговорюється”.

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