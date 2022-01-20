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До Конгресу США внесли законопроєкт із санкціями для Путіна і відключенням РФ від SWIFT

20/01/2022 18:41

Конгресмен-республіканець Джим Бенкс вніс до Палати представників США законопроєкт “Про запровадження санкцій щодо Російської Федерації та в інших цілях”. Він також передбачає відключення РФ від системи SWIFT.

Про це інформує пресслужба Конгресу США.

Коспонсорами законопроєкту вже стали 38 конгресменів із Республіканської партії.

Текст документа, який має назву “Закон про відповідальність Путіна”, опублікувала газета The Washington Post.

Згідно з ним, американські законодавці пропонують визнати Росію державою-спонсором тероризму, а підтримувані нею сили на сході України – терористами.

Водночас передбачається заборонити операції з російським держборгом, відключити РФ від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT та запровадити санкції щодо газопроводу “Північний потік-2”.

Конгресмени пропонують припинити видатки на діалог зі стратегічної стабільності, поки триває окупація Криму, а також фінансування діалогу щодо кібербезпеки, поки не завершаться атаки на американські відомства.

Документ передбачає санкції щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна, його прессекретаря Дмитра Пєскова, членів уряду, глави ЦВК РФ, керівників силових відомств, олігархів та кремлівських пропагандистів.

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