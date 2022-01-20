Під санкції США потрапили три нардепи і ексзаступник секретаря РНБО

Міністерство фінансів США ввело санкції проти Російської Федерації за шкідливу діяльність за кордоном. У список внесли чотирьох українських політиків, зокрема двох чинних народних депутатів.

Про це в четвер, 20 січня, інформує “РБК-Україна” з посиланням на пресслужбу Мінфіну США.

“Ці чотири особи відігравали різні ролі в глобальній кампанії впливу Росії з метою дестабілізації суверенних країн на підтримку політичних цілей Кремля”, – зазначили в Мінфіні.

До списку увійшли “відповідальні за дестабілізаційну діяльність в Україні”:

народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак;

народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Олег Волошин;

народний депутат V-VII скликань Володимир Олійник;

колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир Сівкович.

“Козак, який контролює декілька новинних каналів в Україні, підтримав план ФСБ з очорнення високопоставлених членів найближчого оточення президента України Володимира Зеленського, неправдиво звинувачуючи їх у поганому управлінні пандемією COVID-19. Крім того, Козак використовував свої новинні платформи, щоб посилити фальшиві наративи про вибори в США 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2020 року Козак “працював разом із розвідниками ФСБ”.

Регіонал Олійник “працював за вказівкою ФСБ для збору інформації про критичну інфраструктуру України”.

Колишній заступник секретаря РНБО України Володимир Сівкович “у 2021 році працював із мережею російської розвідки для проведення операцій впливу, які намагалися заручитися підтримкою України для офіційної передачі Криму Росії в обмін на виведення підтримуваних Росією сил на Донбасі, де сепаратисти продовжують отримувати підтримку з Росії”.

“На початку 2020 року Сівкович координував з російськими спецслужбами просування дезінформаційної кампанії Андрія Деркача проти президентських виборів у США 2020 року. Сівкович, який має зв’язки з ФСБ, також підтримував операцію впливу, спрямовану на США з 2019 по 2020 роки”, – зазначили в Мінфіні США.

Передісторія

19 травня 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка. Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян зі санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.

У січні 2021 року США запровадили санкції проти ще однієї групи осіб та організацій, пов’язаних із Деркачем, зокрема проти нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського.

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