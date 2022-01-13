СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3727034 +10046
Летальні випадки:
97928 +191
Одужали:
3537826 +7202
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17071469 (+36660). Оновлено: 08:15 13.01.2022
Home / Світ / Європа / Євросоюз продовжив дію економічних санкцій проти Росії

Євросоюз продовжив дію економічних санкцій проти Росії

13/01/2022 18:38

Рада Європейського Союзу повідомила про продовження ще на пів року економічних санкцій проти Російської Федерації.

Про це в четвер, 13 січня, інформує “Інтерфакс-Україна”.

“Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців – до 31 липня 2022 року – термін дії обмежувальних заходів, спрямованих на низку секторів російської економіки”, – йдеться в заяві Ради ЄС.

У документі зазначається, що рішення ухвалено “після нещодавньої оцінки ситуації з імплементацією Мінських домовленостей”.

Економічні санкції ЄС проти Росії продовжуються на кожні пів року після політичних рішень самітів Євросоюзу на підставі оцінки перебігу виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту в Україні за повідомленнями країн-учасниць Нормандського формату – Німеччини та Франції.

Постанову, що має юридичний характер, затверджує Рада ЄС, і після публікації законодавчого акта в “Офіційному журналі” Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набуває чинності.

Передісторія

Економічні санкції було спочатку запроваджено 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на “дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні”. Потім ці заходи було посилено у вересні 2014 року.

На засіданні 19 березня 2015 року Європейська рада ухвалила рішення зв’язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією Мінських угод, яка, як було передбачено на той час, мала здійснитися до 31 грудня 2015 року.

З урахуванням того, що ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року ці обмежувальні заходи продовжували кожні шість місяців.

Перед кожним черговим продовженням економічних санкцій на самітах ЄС заслуховує повідомлення країн-учасниць “нормандського формату” – Німеччини та Франції – про стан виконання Мінських угод.

Економічні санкції включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п’яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку та які засновані за межами ЄС, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю; запровадження заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії; обмеження доступу Росії до окремих технологій і послуг, що мають стратегічне значення та можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти.

Окрім економічних санкцій, стосовно Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на українську кризу: індивідуальні заходи та заходи у зв’язку з “незаконною анексією Криму та Севастополя”.

Читайте також:
У Кремлі заявили, що переговори були невдалими, а санкції США проти Путіна рівноцінні розриву відносин

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДБР затримало екснардепа Немирівського за підозрою у шахрайстві. ВІДЕО

У Києві правоохоронці затримали  народного нардепа VIII скликання від “Блоку Петра Порошенка” Андрія Немирівського. Його підозрюють в шахрайстві. Про це в четвер, 13 січня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse