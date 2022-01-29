СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4017961 +37351
Летальні випадки:
100031 +149
Одужали:
3615257 +7163
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17942426 (+94294). Оновлено: 08:15 29.01.2022
Home / Світ / Америка / План санкцій США проти Росії не передбачає відключення від SWIFT, – ЗМІ

План санкцій США проти Росії не передбачає відключення від SWIFT, – ЗМІ

29/01/2022 11:24

План санкцій, які США збираються запровадити проти Росії у випадку подальшого вторгнення в Україну, стосується кількох найбільших російських банків, держборгу РФ та контролю над експортом у ключових секторах, проте відключення Росії від SWIFT поки не обговорюється.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації США, пише Politico.

“Потенційні цілі включають кілька найбільших російських державних банків, таких як ВТБ банк, заборону на будь-яку торгівлю новими випусками російського державного боргу і застосування експортного контролю в ключових секторах, таких як передова мікроелектроніка”, – зазначили джерела WSJ в Білому домі.

Представники адміністрації запевнили, що санкції значно перевищать інші дії, вжиті проти Росії в останні роки.

“Якщо ми збираємося змінити плани Путіна, ми повинні бути готові разом накласти серйозні покарання”, — зазначив один із чиновників. Він також наголосив, що санкції “завдадуть серйозного і негайного удару по Росії і з часом призведуть до того, що її економіка стане ще більш крихкою”.

Водночас “поза обговоренням” наразі залишаються санкції щодо російського експорту нафти та можливе відключення російських банків від системи SWIFT.

Зазначається також, що остаточних рішень щодо того, які саме компанії підпадуть під можливі санкції, ще не ухвалено.

Читайте також:
США готують для Росії нові фінансові та технологічні санкції

 

Унікальних переглядів: 84
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Марафон відводів і неявок на користь тітушок і “Беркута”: підсумки тижня у справах Майдану

автор: Адвокатська дорадча група У восьму річницю викрадення майданівців Юрія Вербицького та Ігоря Луценка трохи не вийшов з-під варти головний обвинувачений у цих злочинах м Сергій Мисливий. Чотири дні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse