План санкцій США проти Росії не передбачає відключення від SWIFT, – ЗМІ

План санкцій, які США збираються запровадити проти Росії у випадку подальшого вторгнення в Україну, стосується кількох найбільших російських банків, держборгу РФ та контролю над експортом у ключових секторах, проте відключення Росії від SWIFT поки не обговорюється.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації США, пише Politico.

“Потенційні цілі включають кілька найбільших російських державних банків, таких як ВТБ банк, заборону на будь-яку торгівлю новими випусками російського державного боргу і застосування експортного контролю в ключових секторах, таких як передова мікроелектроніка”, – зазначили джерела WSJ в Білому домі.

Представники адміністрації запевнили, що санкції значно перевищать інші дії, вжиті проти Росії в останні роки.

“Якщо ми збираємося змінити плани Путіна, ми повинні бути готові разом накласти серйозні покарання”, — зазначив один із чиновників. Він також наголосив, що санкції “завдадуть серйозного і негайного удару по Росії і з часом призведуть до того, що її економіка стане ще більш крихкою”.

Водночас “поза обговоренням” наразі залишаються санкції щодо російського експорту нафти та можливе відключення російських банків від системи SWIFT.

Зазначається також, що остаточних рішень щодо того, які саме компанії підпадуть під можливі санкції, ще не ухвалено.

Читайте також:

США готують для Росії нові фінансові та технологічні санкції