США готують для Росії нові фінансові та технологічні санкції

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Білий дім оприлюднив окремі деталі нових масштабних санкцій у разі нового вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це в середу, 26 січня, інформує “Європейська правда” з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

Він зазначив, що США разом зі своїми союзниками та партнерами продовжують працювати над переліком жорстких економічних заходів, що будуть запроваджені проти Росії у разі її подальшого вторгнення до України та передбачають санкції з масштабними наслідками, які не розглядалися у 2014 році.

Не йдеться про “поступовість” накладання санкцій, адже цього разу США “почнуть із вершини драбини ескалації та залишаться там”, і цей сигнал до РФ донесено дуже чітко.

“Ситуація на російських ринках, вартість запозичень, курс російської валюти, а також ризик дефолту відображають серйозність економічних наслідків, які США можуть та запровадять проти російської економіки у разі подальшого вторгнення” – йдеться у резюме виступу, наданому українським посольством у США.

На додаток до фінансових санкцій, які матимуть негайний та видимий ефект з дня їх запровадження, США також готуються до застосування нових інструментів експортного контролю, що матимуть стратегічні наслідки для Росії в середньостроковій перспективі.

Зокрема, американська сторона розглядає можливість запровадження обмежень на постачання до РФ високотехнологічної продукції, що наразі є “важливим вкладом у стратегічні амбіції Росії”.

Передбачається заборона на експорт зі Сполучених Штатів до РФ певних товарів і технологій, а також, потенційно, заборона на постачання продукції не американського виробництва, що підпадає під режим експортного контролю з боку США.

Зазначається, що це не є вичерпним переліком секторів російської економіки, що постраждають у результаті застосування американських обмежень.

США розглядають всі опції та єдині зі своїми союзниками та партнерами щодо рішучості з питання запровадження серйозних наслідків для Росії у разі її подальшого вторгнення до України.

“Хоча дії США та ЄС (по запровадженню санкцій, – “Н”) можуть бути не ідентичними, вони є єдиними у своєму намірі запровадити масштабні наслідки, які б завдали серйозний та негайний удар по Росії, та з часом зробили б її економіку ще більш крихкою, а також підірвали б прагнення Путіна розповсюджувати вплив на світовій арені” – йдеться у резюме.

Нагадаємо, в 2022 році США вже надали Україні найбільшу військову допомогу за всі роки. Водночас тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, у разі нападу РФ Вашингтон пришле Києву ще суттєвішу кількість зброї та боєприпасів.

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