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РФ пригрозила “найсерйознішими наслідками”, якщо США проігнорують її вимоги

21/01/2022 21:06

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив держсекретарю США Ентоні Блінкену, що ігнорування вимог Москви щодо так званих “гарантій безпеки” матиме найсерйозніші наслідки.

Про це інформує пресслужба МЗС РФ у п’ятницю, 21 січня.

“До Ентоні Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов’язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки”, – йдеться у заяві МЗС РФ за підсумками зустрічі двох дипломатів у Женеві.

У російському відомстві додали, що цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на російські проєкти угод щодо гарантій безпеки у своїй письмовій реакції по пунктах, яку РФ очікує отримати наступного тижня.

Після переговорів із Лавровим Блінкен заявив, що РФ ще може переконати світ не словами, а діями, у відсутності планів захоплювати Україну.

Він нагадав, що у випадку будь-якого вторгнення в Україну США запровадять жорсткі заходи проти РФ.

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