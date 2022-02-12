Оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба, — МОУ

Заступник міністра оборони Ганна Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оприлюднення планів ворога щодо нападу виключає їхню реалізацію.

Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуці в суботу, 12 лютого.

“Оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба”, — написала представниця МОУ.

Маляр навела приклади, чому як у 2014-у вже не буде.

На її переконання, не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових. Військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає, як діяти, вчасно отримує розвіддані та має можливість оперативно приймати рішення.

Крім того, додала Маляр, сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів.

“…У нас за ці роки вже є більш як 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014-му; наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків [зі зброєю]. А ще Велика Британія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші. Також “наші Збройні сили, на відміну від 2014-го, у повній бойовій готовності”, – запевнила заступниця міністра.

Маляр констатувала, що жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться.

Нагадаємо, цього ж дня президент Володимир Зеленський на навчаннях у Херсонській області заявив, що Україна готова до будь-якого варіанту агресії РФ.

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