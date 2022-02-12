СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4501182 +38212
Летальні випадки:
102668 +265
Одужали:
3770769 +19943
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18993661 (+72764). Оновлено: 08:10 12.02.2022
Home / Війна / Оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба, — МОУ

Оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба, — МОУ

12/02/2022 16:23

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оприлюднення планів ворога щодо нападу виключає їхню реалізацію.

Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуці в суботу, 12 лютого.

“Оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба”, — написала представниця МОУ.

Маляр навела приклади, чому як у 2014-у вже не буде.

На її переконання, не буде такої зради, як тоді була з боку місцевих працівників правоохоронних органів та деяких військових. Військово-політичне керівництво держави сьогодні чітко знає, як діяти, вчасно отримує розвіддані та має можливість оперативно приймати рішення.

Крім того, додала Маляр, сьогодні збройними силами керують бойові командири, які пройшли пекло війни і знають, що таке ховати побратимів.

“…У нас за ці роки вже є більш як 400 тисяч учасників бойових дій, тобто людей з бойовим досвідом у війні з РФ, яких не було у 2014-му; наша армія озброєна значно потужніше ніж на початку війни. Крім того, зараз постійно надходить зброя та боєприпаси від наших партнерів. Приміром, з осені по сьогодні тільки від США 15 літаків [зі зброєю]. А ще Велика Британія, Канада, Литва, Латвія, Естонія та інші. Також “наші Збройні сили, на відміну від 2014-го, у повній бойовій готовності”, – запевнила заступниця міністра.

Маляр констатувала, що жодним сантиметром української землі сьогодні не поступиться.

Нагадаємо, цього ж дня президент Володимир Зеленський на навчаннях у Херсонській області заявив, що Україна готова до будь-якого варіанту агресії РФ.

Читайте також:
Західні ЗМІ з посиланням на Байдена і ЦРУ “призначили” конкретну дату нападу Росії

Унікальних переглядів: 190
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна готова до будь-якого варіанту агресії РФ, маємо інформацію розвідок, – Зеленський

Україна готова до будь-якого розвитку подій, що стосуються російської агресії. Про це заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Херсонщині, де поблизу адмінмежі з окупованим РФ Кримом проходять тактико-спеціальні навчання...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse