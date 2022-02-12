Україна готова до будь-якого варіанту агресії РФ, маємо інформацію розвідок, – Зеленський

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Україна готова до будь-якого розвитку подій, що стосуються російської агресії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, перебуваючи на Херсонщині, де поблизу адмінмежі з окупованим РФ Кримом проходять тактико-спеціальні навчання МВС з протидії дестабілізації та ворожій агресії.

“По-перше, ми із вами розуміємо, що «сюрпризи» можуть бути у будь-який момент. Ми повинні розраховувати на свої сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попередження, тому найголовніше, щоб ми були до усього готові. Саме це відпрацьовується. Готові до будь-яких кроків з будь-якої сторони, з будь-яких кордонів. Я думаю, що наші фахівці і наші команди, міністерства, наші військові на дуже серйозному рівні. І саме цей рівень вони сьогодні продемонстрували”, – сказав Зеленський, якого цитує “Укрінформ“.

За його словами, саме так, як було нині, мала б відпрацювати наша країна у 2014 році.

“Ми з вами розуміємо, що будь-який наступ, будь-яка окупація починається із дестабілізації усередині держави, це робота ДРГ. Тут (на тактико-спеціальних навчаннях МВС) є саме те, чого тоді не вистачало”, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що найближчим часом Україна буде продовжувати подібні навчання у прикордонних областях, “і паралельно у нас будуть проходити військові навчання”.

Зеленський нагадав, що Рада нацбезпеки і оборони України на засіданні у Харкові у п’ятницю розглянула питання щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз.

_Діємо згідно з нашим планом. Так що нікого не боїмося, без паніки, все під контролем”, – сказав він.

“Ми працюємо у щоденному режимі і вдячні всім за допомогу, зокрема, розвідкам інших держав. Як держава ми повинні розраховувати на себе, перш за все. Ми повинні бути готовим у будь-який день. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо «глибокої повномасштабної війни» з боку РФ. Навіть вже кажуть про «відповідні дати». Ми розуміємо що ризики є. І якщо є у когось додаткова інформація щодо «100-відсоткового вторгнення», починаючи з 16 лютого в Україну, давайте нам цю інформацію”, – сказав президент.

Зеленський заявив що українська сторона бере до уваги інформацію всіх іноземних спецслужб, зокрема і США.

“Ми отримаємо інформацію з багатьох джерел і від української розвідки також, і я не вважаю українську розвідку гіршою за інші”, – наголосив він.

Президент зазначив, що щоденно спілкується з керівництвом різних країн, бо вважає, що дипломатичний шлях – єдиний шлях щодо деескалації і де окупації.

Як повідомляла “Новинарня“, на Херсонщині, поблизу адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, розпочалися тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС із залученням вертольотів.

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