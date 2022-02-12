МВС проводить навчання з протидії агресорам на Херсонщині, Зеленський присутній

У Херсонській області, поблизу адмінмежі з окупованим РФ Кримом, розпочалися тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС. За демонстрацію дій силовиків на місці спостерігає президент Володимир Зеленський.
Про це в суботу, 13 лютого, повідомляє “Укрінформ“.
Тактико-спеціальні навчання відбуваються на території селищ Каланчак та Новоолексіївка, об’єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі з ТОТ АР Крим.
Відповідно до легенди навчань, правоохоронці відпрацьовують реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску, спробу знищення дамби, яка блокує постачання води у Крим, звільнення захоплених адмінбудівель, ліквідацію збройних груп.
На фото видно також інсценування протестних маніфестацій під абстрактними (синіми) прапорами.
До навчань залучено понад тисячу правоохоронців – це співробітники Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, військовослужбовці Нацгвардії, курсанти, а також спецтехніку, зокрема гелікоптерну групу.
За навчаннями спостерігають понад 50 іноземних та українських журналістів.
Нагадаємо, в цей час на полігонах по всій території України тривають військові командно-штабні навчання “Заметіль-2022”.
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