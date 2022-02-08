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У ЗСУ почалися командно-штабні навчання “Заметіль-2022”

08/02/2022 21:30

У Збройних Силах України розпочалися командно-штабні навчання “Заметіль-2022” щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.

Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Головна мета КШН “Заметіль-2022” – набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) під час ведення оборонних дій у кризовому районі.

Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого у визначених районах на всій території держави.

Навчання є плановим заходом у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ (сил).

Так, протягом минулого року Збройні сили України провели майже п’ять тисяч заходів бойової підготовки, з них – 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тисячі тактико-спеціальних навчань різних видів.

Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою.

ЗСУ постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації.

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