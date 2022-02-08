СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4341790 +34353
Летальні випадки:
101647 +255
Одужали:
3696285 +15193
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18672736 (+68778). Оновлено: 08:15 07.02.2022
Home / Військо / ЗСУ виходять на масштабні 10-денні навчання з відпрацюванням можливостей Bayrаktar, Javelin та NLAW

ЗСУ виходять на масштабні 10-денні навчання з відпрацюванням можливостей Bayrаktar, Javelin та NLAW

08/02/2022 10:41

Збройні сили України проведуть навчання з 10 до 20 лютого із застосуванням відпрацювання можливостей Bayrаktar, Javelin, та NLAW, паралельно із спільними білорусько-російськими навчаннями.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ефіпі програми “Свобода слова” на каналі ICTV.

“Так, ви справді сказали, що у них навчання будуть з 10 до 20 лютого. Українські збройні сили теж працюють. І сьогодні у нас також паралельно дзеркально відбуваються вже навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. Це лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де зокрема саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayrаktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії”, – сказав Резніков.

За його словами, станом на сьогодні вздовж усіх кордонів з Україною з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває наземний компонент із 119 тис. військових.

“Якщо додати повітряний та морський компонент – це буде 140 тис. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 перебувають в Республіці Білорусь”, – уточнив міністр.

Читайте також:
У “Десні” показали, як бійці опановують протитанкові комплекси NLAW. ФОТО

Унікальних переглядів: 113
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні за добу – понад 34 тис. “ковід”-інфікованих, померли 255 людей

Коронавірус в Україні – щоденна статистика – 2022 Новинарня via Infogram За минулу добу, 7 лютого, в Україні зареєстрували 34 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse