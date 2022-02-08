ЗСУ виходять на масштабні 10-денні навчання з відпрацюванням можливостей Bayrаktar, Javelin та NLAW

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Збройні сили України проведуть навчання з 10 до 20 лютого із застосуванням відпрацювання можливостей Bayrаktar, Javelin, та NLAW, паралельно із спільними білорусько-російськими навчаннями.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у ефіпі програми “Свобода слова” на каналі ICTV.

“Так, ви справді сказали, що у них навчання будуть з 10 до 20 лютого. Українські збройні сили теж працюють. І сьогодні у нас також паралельно дзеркально відбуваються вже навчання. Я назву місця, де вони відбуватимуться. Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Суми, Одеса. Це лише полігони. Крім того, ще окремі ділянки, окремі місця, де зокрема саме з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання українських Збройних сил із застосуванням відпрацювання можливостей і українських Bayrаktar, і українських Javelin, і NLAW, які ми нещодавно отримали від Британії”, – сказав Резніков.

За його словами, станом на сьогодні вздовж усіх кордонів з Україною з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебуває наземний компонент із 119 тис. військових.

“Якщо додати повітряний та морський компонент – це буде 140 тис. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 перебувають в Республіці Білорусь”, – уточнив міністр.

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