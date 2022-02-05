У “Десні” показали, як бійці опановують протитанкові комплекси NLAW. ФОТО

Військовослужбовці 169-го Навчального центру “Десна” розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Відповідне повідомлення від пресслужби навчального центру розміщене на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що наразі триває ознайомлення з тактико-технічними характеристиками зброї та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.

Раніше “Новинарня” розміщувала фото перших навчально-бойових стрільб із NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) на базі 184-го навчального центру ЗСУ у Старичах на Львівщині.

Нагадаємо, що протитанкові комплекси NLAW передала Україні Велика Британія.

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