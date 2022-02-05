У “Десні” показали, як бійці опановують протитанкові комплекси NLAW. ФОТО

Військовослужбовці 169-го Навчального центру “Десна” розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW.
Відповідне повідомлення від пресслужби навчального центру розміщене на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.
Зазначається, що наразі триває ознайомлення з тактико-технічними характеристиками зброї та відпрацювання тактики дій у бойових умовах.
Раніше “Новинарня” розміщувала фото перших навчально-бойових стрільб із NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) на базі 184-го навчального центру ЗСУ у Старичах на Львівщині.
Нагадаємо, що протитанкові комплекси NLAW передала Україні Велика Британія.
Читайте також:
Британські інструктори вже навчають ЗСУ застосуванню ПТРК NLAW
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!