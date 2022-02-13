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Ми публікуємо розвіддані, щоб відвернути війну, а не почати її, – радник Байдена

13/02/2022 21:55

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати публікують розвідувальні дані для того, “щоб зупинити війну, а не розпочати її”.

Про це він сказав в ефірі CNN у неділю, 13 лютого.

“Наш погляд полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати тут сюрприз — звалити щось на Україну чи світ. І просто, наскільки це можливо, ділимося цією інформацією якнайширше. Це те, що ми зробили. Це те, що ми продовжуватимемо робити”, – розповів він.

Ми не можемо точно передбачити день, але вже деякий час говоримо, що ми перебуваємо у вікні, коли вторгнення, масштабні воєнні дії Росії можуть розпочатися в Україні будь-якого дня, включаючи найближчий тиждень, до закінчення Олімпіади (до 20 лютого)“, – зазначив американський посадовець.

За його словами, нарощування Росією сил біля українських кордонів та їхні маневри роблять очевидною можливість початку незабаром масштабних військових дій.

Салліван припустив, що атака військ РФ може розпочатися з ракетно-бомбових ударів.

“Вони ніколи не бувають такими точними, як хотілося б армії, будь-якій армії. Ми навіть не знаємо, наскільки точними їх хотіла б зробити російська армія”, – зазначив він.

“Невинні мирні жителі можуть бути убиті незалежно від їхньої національності. За цим піде наступ сухопутних військ, які рухаються через український кордон. Знову ж таки, невинні цивільні особи можуть потрапити під перехресний вогонь або потрапити в пастку в місцях, звідки вони не можуть вибратися. …Осб чому ми так ясно і прямо говоримо американським громадянам, що поки варіанти комерційного транспорту все ще доступні, вони повинні скористатися ними”, – сказав радник Байдена.

За його словами, розвідка США вважає, що якщо Росія справді вторгнеться в Україну, вона може провести провокаційну операцію під чужим прапором як привід для вторгнення.

“У нас є інформація, яку ми зібрали за допомогою розвідки, що вказує на активне планування цього, і не лише Сполучені Штати говорять про це. Наші союзники по НАТО також заявляють про це, тому що вони змогли вивчити ці розвіддані, оцінити їхню достовірність і дійти такого ж висновку, якого дійшли ми”, – сказав Салліван.

Нагадаємо, 11 лютого кілька американських, британських і німецьких видань повідомили, що президент США Джо Байден розповів лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Ідеться орієнтовно про 16 лютого.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оприлюднені плани ворога — це зруйновані плани, їх боятись не треба.

При цьому США вирішили прибрати з України своїх інструкторів, як і Британія.

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