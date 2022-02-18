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Ватажок “ЛНР” теж оголосив масову евакуацію населення

18/02/2022 16:45

Ватажок угруповання “ЛНР” Леонід Пасічник слідом за “колегою” з угруповання “ДНР” Денисом Пушиліним оголосив про масову евакуацію населення з тимчасово окупованої території Луганщини.

Про це з посиланням на сепаратистський ресурс “ЛИЦ” повідомляє сайт “Новости Донбасса“.

“З метою недопущення жертв серед мирного населення закликаю мешканців республік, які не мають мобілізаційних приписів, а також не задіяних у життєзабезпеченні соціальної і цивільної інфраструктури, у найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації”, – заявив Пасічник.

До якої саме області РФ евакуюватимуть мешканців “ЛНР”, він не уточнив. Але зазначив, що “Російська Федерація готова забезпечити організований прийом та розміщення” на своїй території мешканців “Луганської народної республіки”.

При цьому Пасічник заявив, що всі чоловіки, які здатні тримати зброю у руках, “мають поповнити лави” окупаційних військ.

Як писала “Новинарня“, раніше про евакуацію населення оголосив ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін. Він оголосив, що людей вивозитимуть у Ростовську область Росії.

Згідно з повідомленнями місцевих та російських телеграм-каналів, в окупованому Донецьку увімкнули сирену цивільної оборони.

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 14:00 заявили про 45 порушень режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 34 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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