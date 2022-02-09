Росія офіційно відмовилася від участі у Мюнхенській конференції з безпеки

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова

Російські офіційні особи не планують цього року брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це на брифінгу в середу, 9 лютого, повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

“За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, яке відбудеться 18-20 лютого цього року, з різних причин участі не братимуть”, – цитує Захарову агентство РБК.

Речниця російського МЗС пояснила, що в Москві впав інтерес до цього заходу, і вказала, що він втратив “інклюзивність та об’єктивність”.

“Безвідносно цієї обставини ми змушені з жалем констатувати, що останніми роками ця конференція все більше трансформується в такий собі трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність, об’єктивність”, – зазначила Захаолва.

За її словами, інтерес до конференції “помітно впав” не тільки у Москви, а й “в інших незахідних столицях”.

Додамо, що президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки. За словами глави конференції Вольфганга Ішингера, загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів.

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