Відеозвернення ватажків “ЛДНР” із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого, – ЗМІ

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Метадані відеофайлів зі зверненням ватажків “ЛДНР” Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника вказують, що вони були записані кілька днів тому.

Як передає “Новинарня“, про це в п’ятницю, 18 лютого, повідомила журналістка телеканалу “Настоящее время” Ірина Ромалійська у фейсбуці.

“Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник закликає мешканців т.зв. “ЛНР” евакуюватиметься до Росії. Його відеозвернення публікують ресурси бойовиків. Ми завантажили. Метадані показують, що це відео створено ще 16 лютого”, – написала вона.

“Така ж історія і зі зверненням Пушиліна”, – додала журналістка.

Як відомо, саме 16 лютого західні ЗМІ називали датою можливого початку вторгнення Російської Федерації.

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 17:00 заявили про 53 порушення режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 41 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

18 лютого ватажки підконтрольних Росії так званих “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили про евакуацію населення ОРДЛО до Російської Федерації.

Окупаційна “влада” Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих мешканців тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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