Відеозвернення ватажків “ЛДНР” із закликом до евакуації були записані ще 16 лютого, – ЗМІ

Метадані відеофайлів зі зверненням ватажків “ЛДНР” Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника вказують, що вони були записані кілька днів тому.
Як передає “Новинарня“, про це в п’ятницю, 18 лютого, повідомила журналістка телеканалу “Настоящее время” Ірина Ромалійська у фейсбуці.
“Ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник закликає мешканців т.зв. “ЛНР” евакуюватиметься до Росії. Його відеозвернення публікують ресурси бойовиків. Ми завантажили. Метадані показують, що це відео створено ще 16 лютого”, – написала вона.
“Така ж історія і зі зверненням Пушиліна”, – додала журналістка.
Як відомо, саме 16 лютого західні ЗМІ називали датою можливого початку вторгнення Російської Федерації.
Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.
Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 17:00 заявили про 53 порушення режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 41 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
18 лютого ватажки підконтрольних Росії так званих “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили про евакуацію населення ОРДЛО до Російської Федерації.
Окупаційна “влада” Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих мешканців тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.
Читайте також:
РосЗМІ поширили фейк про “невдалу диверсію ЗСУ” на хімзаводі в Горлівці
Командувач ОТУ “Північ”: Найімовірніший напрямок наступу Росії – саме з боку ОРДЛО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!