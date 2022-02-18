Окупаційна “влада” Криму заявила про готовність прийняти евакуйованих мешканців ОРДЛО

Юхим Фікс

Окупаційна “влада” Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих мешканців ОРДЛО.

Про це заявив віцеспікер так званого “парламенту” окупованого Криму Юхим Фікс, передає ТАСС.

“Ті відносини, що склалися між Кримом і “ЛДНР”, – це товариські, добрі відносини, і ми неодноразово висловлювали підтримку Донбасу. Я переконаний, якщо така виникне потреба, керівництво Республіки Крим ухвалить необхідні рішення, щоби допомогти нашим братам, сестрам, дітям пережити цю бійню, якщо Україна затіє цю війну”, – заявив Фікс.

Як інформувала “Новинарня“, 18 лютого ватажки підконтрольних Росії так званих “ДНР” і “ЛНР” Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили про евакуацію населення ОРДЛО до Російської Федерації.

Контекст

Інформація про буцімто підготовку евакуації населення прифронтових зон ОРДО (у зв’язку з очікуваним наступом українських військ) сепаратистські канали й медіа поширювали ще 17 лютого – після того, як окупаційні війська почали масовані обстріли по всій лінії фронту.

Збройні сили України завчасно виявили цю дезінформацію, заперечивши існування намірів іти в наступ на Донбасі. Спеціальну заяву з цього приводу ввечері 17 лютого оприлюднив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Тим часом доба 17 лютого стала “найгарячішою” за кількістю обстрілів по всій лінії фронту з 2018 року – їх зафіксували 60, переважно з важкої артилерії. 18 лютого у штабі ООС у зведенні станом на 14:00 заявили про 45 порушень режиму припинення вогню (обстрілів) з початку доби, 34 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На цьому тлі західні розвідки попереджають, що Росія готує спецоперацію на Донбасі під чужим прапором, щоб мати підстави для масштабного вторгнення.

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