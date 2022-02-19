На Донбасі – перша загибель воїна ЗСУ з початку ескалації: офіцер Антон Сидоров

Нарукавний знак 30 омбр ЗСУ. Фото: Настя Федченко / "Новинарня"

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Уранці в суботу, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів на півночі Донеччини загинув український воїн.

Про це повідомив пресцентр командування ООС у зведенні станом на 9:00.

“Сьогодні станом на 9-ту годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. (…)

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого”, – сказано у зведенні.

Журналіст Андрій Цаплієнко пише, що військовий загинув біля селища Миронівський Бахмутського району Донецької області.

“Українська правда” з посиланням на МВС вказує ім’я полеглого: капітан Антон Сидоров із в/ч А0409.

Ідеться про 30-ту окрему механізовану бригаду ЗСУ імені князя Костянтина Острозького (ППД – Новоград-Волинський).

Капітан Сидоров, 1987 року народження, був помічником начальника штабу – начальником розвідки 3 мб 30 омбр.

Смт Миронівський розташоване на півночі Донеччини, на Світлодарській дузі, де окупанти 18 лютого обстрілювали позиції ЗСУ більше десятка разів протягом доби.

За даними “Новинарні“, загиблий вранці 19 лютого – перша безповоротна втрата ЗС України з початку нинішньої ескалації та друга – в лютому.

13 лютого від поранення, отриманого у грудні внаслідок пострілу снайпера в районі ДАПу, у шпиталі помер Сергій Іващенко з 21 омпб “Сармат” 56 омпбр.

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