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“Доправили до лікарні Мечнікова з рекордною швидкістю”: Риженко розповів про стан пораненого вчора під Авдіївкою бійця

18/02/2022 18:17

До лікарні імені Мечнікова в Дніпрі з рекордною швидкістю доправили українського військового, пораненого внаслідок ворожого обстрілу під Авдіївкою Донецької області.

Як передає “Новинарня“, про це в п’ятницю, 18 лютого, розповів генеральний директор обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

21-річний армієць Олег – із селища Васильківка Дніпропетровської області. До демобілізації йому залишалося два місяці.

“Пораненого вчора на Донеччині військового до лікарні ім. Мечнікова доставили за рекордний час – 45 хвилин у повітрі у гелікоптері, за сім хвилин “швидка” привезла його до нас. Вже в обід йому надавали допомогу найкращі лікарі медзакладу. 82-мм міна вибухнула близько біля нього. Хлопцеві пошкодило лице, стегно. ми витягнули осколок. Стан Олега – середньої важкості. Є контузія, є струс головного мозку, лікарі-реаніматологи за цю добу зробили все, щоби сьогодні віддати його на подальше лікування та реабілітацію”, – розповів Риженко.

Керівник лікарні висловив подяку всім, хто брав участь у цьому процесі. Зокрема командувачу операції Об’єднаних сил генералу Олександру Павлюку і Тетяні Рубан, яка, щойно гелікоптер піднявся в повітря, інформувала лікарів про характер поранення.

За словами Риженка, життю Олега зараз нічого не загрожує. Після недовгого перебування в госпіталі він зможе або дослужити далі, або залишитися вдома.

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