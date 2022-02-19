Доба ООС: 66 обстрілів, понад півсотні важких, ЗСУ без втрат

Упродовж минулої доби, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 66 порушень режиму припинення вогню, 52 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні станом на 7:00.
Таким чином, учора в штабі нарахували ще більше обстрілів, ніж за добу 17 лютого, коли почалася ескалація з боку ворога по всій лінії фронту (тоді йшлося про 60 порушень “тиші”, з них 43 – із застосуванням “важких” калібрів).
За даними “Новинарні“, це нова найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2018 року.
При цьому втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Окупанти масово застосовують ствольну артилерію 122-мм калібру та 120-мм міномети. Позиції ЗСУ біля селища Луганське на Світлодарській дузі противник накривав вогнем 11 (!) разів за добу.
18 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли:
“Особливо цинічним був обстріл КПВВ “ЩАСТЯ”, на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має”, – розповіли у штабі.
З початку доби 19 лютого, станом на 7:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано вже 12 порушень, 11 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Тричі НОВОТРОЇЦЬКЕ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
ГРАНІТНЕ та НОВОСЕЛІВКУ – з артилерії калібру 122 мм.
Тричі СТАРОГНАТІВКУ – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
БОЛОТЕНЕ – мінометів калібру 82 мм.
ВОДЯНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
ШИРОКИНЕ – з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, сьогодні на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога також немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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