Фейкове відео “бій з укрДРГ під Горлівкою” було створене ще 8 лютого, – метадані

Кадр інсценованого відео

Російська пропаганда сфальсифікувала відео, яке нібито зображує “бій з українською диверсійною групою” в районі Горлівки.

Відео, поширене 18 лютого, насправді було зняте кількома днями раніше (ще до початку загострення на фронті) та є постановкою ворожої пропаганди.

Як передає “Новинарня“, про це заявив громадський діяч та блогер Сергій Стерненко з посиланням на телеграм-канал “Беламова” після дослідження метаданих файла з відео.

“Йдеться про відео «атаки ЗСУ» нібито поблизу Горлівки. Його оприлюднили 18.02.2022.

Але його метадані свідчать про те, що насправді файл було створено ще 08.02.2022, а у його назві взагалі є інша дата — 04.02.2021. За рік і два тижні до здійснення Російською Федерацією активних бойових дій!” – зазначив Стерненко.

“Беламова” виклала скріншот із метаданими створення (рендерингу) відео:

На іншому скріншоті видно, що папка за лютий 2021 року називається “2021-02-04 ДРГ.prproj”.

Суть провокації

Як інформувала “Новинарня“, після початку активних обстрілів з боку військ 1-го і 2-го армійських корпусів ЗС Росії на Донбасі пропаганда РФ та її маріонеток в ОРДЛО поширює фейки щодо нібито агресивних дій української сторони.

Зокрема, вдень 18 лютого у стрічці ТАСС з’явилося повідомлення про те, буцімто “при спробі проникнення в ДНР диверсійних груп ЗСУ були вбиті двоє чоловіків із їхнього складу”. При цьому представники угруповання “ДНР” заявили про “запобігання підриву ємності з хлором на очисних спорудах у районі Горлівки”, “була спроба підірвати ємність для зберігання аміаку на заводі “Стирол” у Горлівці”.

При цьому зазначалося, нібито “диверсанти”, які проривалися до хімоб’єктів на території ОРДО, говорили польською мовою.

У соцмережах, тг-каналах і на телебаченні поширили відео нібито з бою “ДРГ”, буцімто зняте на камеру Go-Pro.

У кадрі з позиції особи, або відеокамери, що лежить на траві, можна побачити й почути лише стрілянину з автоматичної зброї, запуск сигнальної ракети, одного військового на землі, крики та незрозумілі переговори (нібито українською мовою – “доповідай”, “відтягуйтесь” тощо).

Нагадаємо також, що цього ж дня журналісти й розслідувачі за метаданими виявили: відео зі зверненнями ватажків “ДНР” і “ЛНР” про евакуацію цивільного населення були записані ще 16 лютого, тобто також раніше, ніж почалися активні бойові дії.

Контекст

У пресцентрі командування ООС не підтверджують наявність втрат з українського боку станом на 22:00 18 лютого.

“Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії”, – заявили в штабі ООС.

Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомило, що підрозділи ОС “неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права”.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Напередодні, 17 лютого, американське видання Washington Post з посиланням на розвіддані й чотирьох чиновників поширило інформацію про те, що Росія може для провокації здійснити хімічну атаку “під чужим прапором”. Ішлося про те, що росіяни можуть застосувати хімічну речовину проти мирних жителів, а потім використають трупи, “щоб створити враження, що українці отруїли газом і вбили мирних жителів”. Один із співрозмовників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Також західні розвідки неодноразово попереджали, що Росія готує інсценовану провокацію на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб почати удари або наступ на територію України.

Варто наголосити, що ще наприкінці грудня 2021 року Головне управління розвідки МО України офіційно попереджало про ймовірність теракту з використанням хімічної зброї на Донбасі, який можуть влаштувати окупанти задля провокації і звинувачення українських військ.

Тоді міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії МО РФ за участю президента Путіна заявив, що на території Донецької області діють американські приватні військові кампанії, котрі готують провокації за допомогою “хімічних компонентів”.

Речники міністерства оборони США та Держдепу спростували дезінформацію, поширену Шойгу, про нібито підготовку Україною таких провокацій.

Міністерство закордонних справ України також категорично відкидало інсинуації держави-агресора про хімічні речовини. “Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території”, – заявляв 22 грудня речник МЗС Олег Ніколенко.

15 січня ГУР МОУ заявляло, що на концерні “Стирол” (підконтрольний бойовикам) стався витік небезпечних хімічних речовин, що може призвести до екологічної катастрофи і стати для Росії приводом для подальшого вторгнення в Україну.

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