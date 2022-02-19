“Слуги народу” прилетіли на Донеччину літаком Повітряних сил ЗСУ

Група народних депутатів із фракції “Слуга народу” прибули в зону ООС, як наказав напередодні президент Зеленський.

Про це в суботу, 19 лютого, повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.

“Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС.

Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових”, – ідеться в повідомленні.

Як видно на фото, “слуги” прибули на військовий аеродром Краматорська літаком Повітряних сил ЗСУ.

З ними прилетіла також екснардеп, міністр у справах реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов розповів на брифінгу, що президент Володимир Зеленський розпорядився відправити на лінію фронту представників від Верховної Ради та Кабміну. Він не пояснив, чим будуть займатися посадовці в районі ООС.

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