Зеленський відправляє нардепів і міністрів на лінію фронту

Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський вирішив відправити на лінію фронту народних депутатів і членів уряду.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, на брифінгу в Києві заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає “Українська правда”.

“Президент України ухвалив рішення – завтра на лінію фронту відправляться представники Верховної Ради, відправляється частина міністрів, я відправляюся так само. Будуть у тих містах, які постраждали, там де постраждала наша інфраструктура, школи, садочок – буде там і віцепрем’єр-міністерка (Ірина Верещук, – “Н”)”, – сказав він.

Водночас Данілов не пояснив, з чим пов’язане таке рішення і чим будуть займатися посадовці на Донбасі.

Контекст

Уранці 17 лютого бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території ЛНР”.

Також з ОРДЛО і РФ заявляли, нібито це Україна почала масовані обстріли зранку 17 лютого.

Західні партнери України і надалі попереджають про ймовірний наступ ЗС РФ найближчими днями після “провокації під чужим прапором”.

Загалом за добу 17 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранення отримали двоє українських військових та двоє цивільних громадян.

Це – найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2018 року.

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