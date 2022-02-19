Зеленський ініціює консультації підписантів Будапештського меморандуму

Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський у виступі на Мюнхенській безпековій конференції ініціював консультації країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Він доручив міністру закордонних справ Дмитрові Кулебі скликати такі консультації.

Зеленський також заявив, що “називання Заходом можливих дат нападу РФ не є реальною допомогою Україні“.

“Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дати імовірного вторгнення. Ми будемо захищати свою землю і 16-го лютого, і 1-го березня, і 31-го грудня. Нам на багато більше потрібні інші дати”, – цитує Зеленського “Європейська правда“.

Президент наголосив, що чекає від Заходу рішень, які дозволять наблизити дати вступу України в Євросоюз та НАТО.

У тому числі, на думку президента, ЄС має надати Україні офіційну перспективу вступу.

“Вісім років тому [під час Революції гідності] українці зробили свій вибір. Багато хто віддав за нього життя. Невже через вісім років після цього Україна має постійно закликати до визнання Європейської перспективи?” – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Росія своєю агресією намагається зупинити рух України до ЄС, тому поступки Росії тут неприпустимі.

“З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це неправда? Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?” – підкреслив Зеленський.

Також він закликав НАТО позначити можливі дати вступу до Альянсу.

“Нам кажуть – двері відкриті. Але поки що “стороннім вхід заборонено”. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері – це добре. Але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання”, – заявив президент

“Найкращий час – найближчий саміт [НАТО] в Мадриді”, – додав Зеленський.

Президент також заявив, що Україна готова вести переговори про закінчення війни “в усіх можливих форматах і на всіх можливих майданчиках”.

“Париж, Берлін, Мінськ. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк чи Пекін – мені неважливо, в якій точці світу домовлятися про мир в Україні. Неважливо за участі чотирьох країн, семи чи ста – головне, щоб серед них була Україна, і щоб була Росія”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що мир потрібен не лише в Україні, а потрібен світу, як і відновлення цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

“І сподіваюся, що ніхто не думає про Україну як зручний і вічний буфер між Заходом і РФ. Цього не буде, цього ніхто не допустить. Інакше виникне питання – хто наступний?” – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не отримала тих гарантій безпеки, які були їй обіцяні Будапештським меморандумом в обмін на відмову від ядерної зброї.

“За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна [нібито] отримала гарантії безпеки. Тепер тієї зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, що за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне – немає мільйонів наших громадян”, – зауважив Зеленський.

Натомість, за його словами, в України є право – вимагати переходу від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

“З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. І тричі – безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте“, – оголосив Зеленський.

“Я, як президент, – вперше. Але і Україна, і я – робимо це в останнє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів”, – наголосив президент.

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