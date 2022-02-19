“Шок прокотиться по всьому світу”: про що говорять світові лідери на Мюнхенській конференції з безпеки

Учасники Мюнхенської конференції-2022. Скріншот з відео

У німецькому Мюнхені в суботу, 19 лютого, триває конференція з безпеки, центральною темою якої стало військове нарощування Росії вздовж кордонів України та наслідки цих дій для всієї системи європейської та євроатлантичної безпеки.

Про основні тези у виступах провідних світових політиків та державних керівників на Мюнхенській конференції з місця подій пише “Європейська правда“.

Гарріс: “Нам добре відомий сценарій російської гри”

Зокрема, віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму виступі вкотре попередила Москву про безпрецедентні санкції у випадку вторгнення в Україну.

За словами Гарріс, Росія продовжує говорити про готовність до переговорів, але насправді сама зменшує можливості для дипломатії.

“Їхні дії просто не збігаються з їхніми словами. Я хочу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками і партнерами запровадять безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб мати певність у тому, що ми готові до наслідків”, – сказала віцепрезидентка Сполучених Штатів.

Вона також додала, що США не обмежаться економічними заходами і продовжать посилювати партнерів по НАТО на східному фланзі.

При цьому Гарріс наголосила, що держави НАТО “надто добре знають” сценарій гри Росії і єдині в його оцінці.

“Росія розігруватиме власну байдужість та невинуватість і одночасно створюватиме брехливі підстави для нападу. Для цього вона збирає сили у місцях атаки. Тому ми зараз отримуємо повідомлення про поширення неправдивої російської пропаганди”, – підкреслила віцепрезидентка США.

При цьому Гарріс заявила, що США планують зупинити Росію безпрецедентним тиском у разі нападу на Україну.

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Шольц: “Коли Путін каже, що на Донбасі геноцид – це смішно”

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму виступі назвав можливий напад Росії на Україну “серйозною помилкою Москви”.

“Немає жодного виправдання зосередженню близько 100 тисяч російських солдатів на кордонах України. Росія зробила питання про можливе членство України в НАТО приводом для війни, але це парадокс, тому що на порядку денному немає рішення щодо цього“, – заявив Шольц.

Згодом він у цьому контексті вкотре додав, що “ми бачимо конфлікт у Європі через питання, яке не на порядку денному”.

Шольц також запевнив, що Захід готовий вести переговори щодо вимог безпеки Росії, але “без наївності”.

“Ми чітко розрізнятимемо необґрунтовані вимоги та законні інтереси безпеки”, — сказав канцлер ФРН.

Він також розповів, як особисто переконував президента РФ Володимира Путіна, що події на Донбасі не подібні до подій на Балканах у 1990-х.

За словами Шольца, він чув від Путіна звинувачення в тому, що у 90-х держави НАТО розпочали військову операцію в Сербії.

“Я кажу, що ми це робили, щоб запобігти геноциду. І коли Путін відповідає, що на Донбасі геноцид – це смішно, я це прямо кажу. Але це його історія”, – переповів розмову з російським президентом федеральний канцлер.

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Джонсон: “Маємо бути чесні: для стримування РФ санкцій може бути недостатньо”

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі наголосив, що наслідки нового російського вторгнення в Україну будуть відчуватися у всьому світі.

“Ми не знаємо до кінця, що маємо намір зробити президент Путін, але ознаки похмурі”, – зауважив Джонсон.

Він попередив, що у разі російського вторгнення в Україну “шок прокотиться по всьому світу“.

“Ми не маємо недооцінювати серйозність цього моменту. Ми в дуже небезпечному моменті в історії, оскільки стоїмо на межі того, що може стати війною в Європі. Усі на цій конференції хочуть бути єдиними у підтримці та солідарності з Україною”, — сказав він.

Джонсон закликав західних союзників триматися разом.

Водночас він визнав, що навіть тих “найжорсткіших і найсильніших” санкцій, які спільно розробили США та ЄС, може бути недостатньо для стримування російської агресії.

“Ми повинні бути непохитно чесними щодо ситуації. Дипломатія все ще може мати успіх, але ми не повинні сумніватися в тому, що тут поставлено на карту. Якщо Україна зазнає вторгнення і якщо буде захоплена, ми станемо свідками руйнування демократичної держави“, — наголосив Джонсон.

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Столтенберг: “Росії ще не пізно відійти від прірви”

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що попри заяви Кремля, Росія не відводить свої війська від українського кордону.

“Попри заяви Москви, ми не бачимо жодних ознак відведення чи деескалації. Навпаки, російське нарощування триває. Ми продовжуємо моніторинг і закликаємо Росію зробити те, про що вони сказали, і відвести свої війська від кордонів України. Це буде перший важливий крок до мирного вирішення”, – зазначив Столтенберг.

Він заявив, ризик конфлікту реальний, і НАТО продовжує дипломатичні зусилля для пошуку дипломатичного рішення.

“Сьогодні небезпечні дні для Європи. Росія збирає війська навколо України. Ми не знаємо, що станеться, але ризик конфлікту реальний. Для Росії не пізно змінити курс, відійти від прірви, припинити підготовку до війни і почати працювати над мирним вирішенням. НАТО готове до діалогу з Москвою”, – запевнив генсек.

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Фон дер Ляєн: “ЄС прагне позбутися залежності від газу з Росії, яким вона маніпулює”

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі під час дискусії на Мюнхенський безпековій конференції заявила, що Європейський Союз прагне позбутися залежності від газу з Росії, оскільки Москва “може маніпулювати поставками і використовувати їх як важіль тиску”.

“Ми вирішили зробити все можливе, щоб позбутися цієї залежності. Ми звернулися до наших друзів, які поставляють скраплений газ, в тому числі до США, і це нам дуже допомогло. Крім того, ми маємо розгалужену систему газопроводів та інтерконекторів, завдяки яким газ можна отримати в будь-якій точці ЄС, а також проводити реверс, в тому числі для України”, – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, приблизно 24% всієї енергії в ЄС – це газ. При цьому 90% газу Євросоюзу імпортує, і 40% із цього імпорту – це саме російський газ.

“Це доволі велика залежність, хоча в різних країнах ЄС потреба дуже різна. Франція покладається на ядерну енергію і не така залежна, а Німеччина та Італія мають більші потреби у російському газі”, – зауважила президентка Єврокомісії.

За її словами, в останні шість місяців “Газпром” постачає найнижчий можливий рівень газу, який можливий за контрактами.

“Тому накопичення газу в наших сховищах зараз на найнижчому рівні за 10 років. При цьому ціни на газ зросли до небес. Тому це дуже дивна поведінка від компанії, яка мала б прагнути до максимальних поставок”, – додала Фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Росія від участі в Мюнхенській конференції 2022 року офіційно відмовилася.

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