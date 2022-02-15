Визнання “ЛДНР” може стати політичною катастрофою, – Шольц у Москві

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час офіційного візиту до Москви заявив, що визнання так званих “ДНР” і “ЛНР” стане політичною катастрофою.

Про це у вівторок, 15 лютого, повідомляє “Укрінформ”.

“Якщо рішення Держдуми стане реальністю, це було би порушенням Мінського процесу. Це була би політична катастрофа” – заявив Шольц після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

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Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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