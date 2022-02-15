Путін прокоментував звернення Держдуми щодо визнання “ЛДНР”

Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Російської Федерації Володимир Путін вперше прокоментував ухвалену Держдумою постанову зі закликом визнати так звані “ЛНР” та “ДНР”.

Про це у вівторок, 15 лютого, інформує Forbes.

За словами глави Кремля, Росія повинна “зробити все для вирішення проблеми Донбасу, але зважаючи на реалізацію Мінських домовленостей”.

“Я буду виходити з того, що ми повинні зробити все для вирішення проблеми Донбасу, але зробити це насамперед (…) зважаючи на не до кінця реалізовані можливості щодо виконання Мінських домовленостей. Ми дуже розраховуємо на те, що наші партнери за океаном і в Європі повпливають на нинішню київську владу, і це вирішення буде знайдене”, – сказав Путін.

Він додав, що депутати Держдуми, закликаючи його визнати так звані “республіки”, орієнтувалися на “громадську думку”.

“У нашій держави переважна більшість людей співчуває мешканцям Донбасу, підтримує їх і сподівається, що ситуації докорінно зміниться на краще для них”, – заявив Володимир Путін.

Український політолог Михайло Басараб вважає, що глава Кремля “дав зрозуміти, що рішення Думи щодо визнання «ЛДНР» може й не підписати“.

“Але прямим текстом заявляє, що аби цього не сталося, необхідно виконати Мінські домовленості. Яких вам ще доказів треба, щоб довести, що Мінські домовленості – це з самого початку зброя Москви проти України? І що ось все це на наших кордонах з однією метою – змусити нас виконати “Мінськ”, – написав Басараб у фейсбуці.

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

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