США назвали рішення Держдуми РФ про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод

Посольство США в Україні заявило, що рішення Держдуми Російської Федерації щодо визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей є явним порушенням Мінських угод і черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.

Про це у вівторок, 15 лютого, інформує пресслужба посольства США.

Today’s Duma vote on the “LPR/DPR” is yet another odious attempt to violate Ukraine’s sovereignty and a clear violation of the Minsk agreements, which commit signatories to reintegrate these regions. We #StandwithUkraine

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 15, 2022