США назвали рішення Держдуми РФ про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод

Посольство США в Україні заявило, що рішення Держдуми Російської Федерації щодо визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей є явним порушенням Мінських угод і черговою одіозною спробою порушити суверенітет України.

Про це у вівторок, 15 лютого, інформує пресслужба посольства США.

Today’s Duma vote on the “LPR/DPR” is yet another odious attempt to violate Ukraine’s sovereignty and a clear violation of the Minsk agreements, which commit signatories to reintegrate these regions. We #StandwithUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 15, 2022

“Голосування в Думі щодо “ЛНР/ДНР” сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України та явним порушенням Мінських угод, які зобов’язують підписантів реінтегрувати ці регіони. Ми – разом з Україною“, – йдеться в повідомленні.

Раніше МЗС України заявило, що визнання Росією незалежності окупованих районів Донецької і Луганської областей буде свідомим її виходом з Мінських домовленостей.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що визнання Росією “незалежності” окупованих районів ОРДЛО підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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