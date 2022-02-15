НАТО зреагувало на намір Росії визнати “ЛДНР”

Єнс Столтенберг, фото з офіційного сайту НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що визнання Росією “незалежними” окупованих районів України ОРДЛО стане грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України і підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це Столтенберг заявив на брифінгу в Брюсселі в вівторок, 15 лютого.

“Якщо це станеться, це знову стане грубим порушенням територіальної цілісності та суверенітету України. Тому що немає сумнівів у тому, що Донецьк та Луганськ є частиною України у межах міжнародно визнаних кордонів”, – заявив Столтенберг, котрого цитує “Європейська правда”.

Він також підкреслив, що визнання Росією так званих “республік” підірве зусилля з пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

“Таке визнання стане порушенням міжнародного права та територіальної цілісності і суверенітету України, а також стане порушенням мінських угод. Воно ускладнить пошук політичного рішення”, – заявив генсек Альянсу, додавши що він та НАТО підтримують дипломатичні зусилля Німеччини та Франції в межах Нормандського формату.

Як писала “Новинарня“, Держдума РФ на засіданні 15 лютого ухвалила постанову щодо негайного скерування президенту РФ звернення Думи про необхідність визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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