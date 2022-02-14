Комітет Держдуми РФ підтримав 2 варіанти постанови про визнання “ЛДНР”. Стефанчук повідомив, як відповість Україна

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Комітет Держдуми Росії у справах СНД підтримав два варіанти ухвали про звернення до президента Володимира Путіна визнати так звані “ДНР” та “ЛНР”.

Про це пише російське видання ТАСС у понеділок, 14 лютого, із посиланням на джерела із засідання.

“Профільний комітет Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків із співвітчизниками у понеділок підтримав одразу два варіанти постанови про звернення палати до президента РФ визнати Донецьку та Луганську народні республіки. Вони обидва направлені до Ради Думи”, – йдеться у повідомленні.

Як уточнює російський “Интерфакс”, перший проєкт постанови – це документ, який раніше до Держдуми внесли депутати від фракції КПРФ, і який передбачає негайне направлення президенту цього звернення, відразу після можливого схвалення палатою.

Другий проєкт постанови, який запропонували кілька депутатів від фракції «Єдина Росія», передбачає направлення спочатку до МЗС, Міноборони та інших відповідальних відомств ініціативи звернення до президента з проханням визнати незалежність республік.

Очікується, що в МЗС мають пройти консультації щодо дотримання міжнародних домовленостей, включаючи мінські угоди.

Натомість Верховна Рада України готує проєкт постанови у разі визнання Держдумою Росії “ДНР” і “ЛНР”. Про це на брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради заявив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua.

“У нас немає “ЛНР” та “ДНР”. У нас є так звані “ЛНР” та “ДНР”. Це раз. Друге – це складова території України. Відповідно до міжнародно визнаних територій ООН. Третє. Що стосується голосування у Державній Думі (РФ), то це не перше і не останнє рішення, яке може бути. Яке викличе нерозуміння у всьому світі”, – заявив він.

Стефанчук повідомив, що готується відповідна постанова парламенту України, яка ще раз підкреслить, що території так званих “ЛНР-ДНР” є “складовою частиною територіальної цілісності України”.

“Ця постанова готується. Думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована”, – пообіцяв він.

Нагадаємо, Комітет російської Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків із співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання “ДНР” та “ЛНР”. Другий варіант постанови передбачає консультації із МЗС.

Проєкт ухвали про звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність “ЛДНР” депутати КПРФ на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим внесли до Держдуми 19 січня.

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