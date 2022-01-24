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РНБО зреагувала на ймовірне голосування держдуми Росії щодо визнання “ЛДНР”

24/01/2022 20:28

Секретар РНБО Олексій Данілов зреагував на те, що в лютому 2022 року державна дума РФ розгляне проєкт звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання “ЛДНР”.

Свою думку він висловив під час брифінгу за результатами засідання РНБО у понеділок, 24 січня, відповідаючи на запитання журналіста.

“Давайте подивимося, що буде відбуватися і в який спосіб, подивимося на реакцію світу, і як все це буде рухатися далі. Ще раз наголошую: станом на сьогодні окупована територія Донецької і Лцуганської області – це наша земля. Ми її повернемо. Повернемо обов’язково. Питання часу”, – сказав секретар РНБО.

Також Данілов прокоментував, чи зможе все таки Україна повернути свої тимчасово окуповані землі силовим способом.

“Чи можемо ми її повернути військовим шляхом? Ми не можемо, тому що ми відповідальні люди – загине цивільне населення… При тому, що ми є патріотами – ми маємо ще й бути гуманістами. Це діти, це жінки, це літні люди. Ми не можемо взяти на себе такий гріх, щоби виконати таку функцію. Давайте почекаємо. Рано чи пізно все закінчується. Правда завжди перемагає, а правда на нашому боці. Це наша земля, і вона буде у нас. І я говорю не лише про Луганську і Донецьку області, а так само буде з Кримом. Питання тільки часу. Треба ще трішки набратися терпіння”, – резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, що 21 січня спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що Держдума РФ обговорить можливість визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”.

19 січня представники Комуністичної партії внесли до Держдуми законопроект, в якому звертаються до президента РФ Володимира Путіна про необхідність визнання “ДНР” та “ЛНР”.

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