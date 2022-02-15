Держдума РФ звернулася до Путіна щодо визнання “ЛДНР”. ДОПОВНЕНО

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Державна дума Російської Федерації звернеться до президента Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За таке рішення проголосували у вівторок, 15 лютого, пишуть “Новости Донбасса”.

На розгляд Держдуми було винесено два проєкти постанови. Перший — депутатів КПРФ — пропонував направити документ одразу президентові, а другий — депутатів “Єдиної Росії” — передбачав спочатку консультації з російським МЗС.

Більшістю голосів Дума підтримала варіант комуністів.

“За” проголосував 351 депутат, “проти” – 16, утримався – 1.

Відтак депутати Думи вважають “обґрунтованим та морально виправданим” визнання самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік”.

“За минулі роки на основі всенародного волевиявлення в республіках збудовано демократичні органи та держави з усіма атрибутами легітимної влади”, – йдеться у зверненні до Путіна. Визнання їх, як вважає парламент РФ, дозволить забезпечити гарантії безпеки та захист населення від зовнішніх загроз та “реалізації політики геноциду щодо жителів республік”, а також “започаткувати процес міжнародного визнання обох держав”.

За висновком багатьох експертів в Україні, цим рішенням Держдума продовжила політику шантажу з боку РФ на тлі подальшої ескалації навколо України та вимог до Києва піти на політичні поступки.

“Держдума піднесла Путіну патрони для його подальших дій проти України”, – прокоментувала народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе, колишня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції.

“Це голосування означає кінець Мінська як такого”, – заявив нардеп, член делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, раніше цього дня, 15 лютого, Верховна Рада України ухвалила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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