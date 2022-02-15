Рада звернулась до міжнародної спільноти через ескалацію та розгляд РФ визнання “ЛДНР”

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Верховна Рада затвердила своє Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

На ранковому засіданні у вівторок, 15 лютого, “за” проєкт постанови №7048 проголосував 331 нардеп.

Із фракції “Слуга народу” постанову підтримали 217 депутатів, “ОПЗЖ” – 1 (Кальцев), “Європейської солідарності” – 26, “Батьківщини” – 20, від групи “За майбутнє” – 17, фракції “Голос” – 18, групи “Довіра” – 19, позафракційні – 13.

Під час представлення документу співавтор постанови Павло Бакунець пояснив, що Рада звертається до міжнародної спільноти зі закликом не визнати будь-яке рішення Кремля. “Звертаємося рішуче засудити будь-які дії Кремля, спрямовані на погіршення ситуації на кордонах України, а, відповідно, і Європи”, – заявив він.

Як інформує пресслужба парламенту, Верховна Рада України “рішуче засуджує будь-які спроби Російської Федерації визнати (легалізувати) незалежність самопроголошених утворень, які становлять окупаційну адміністрацію Російської Федерації, створену нею на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України”.

Відтак Рада звернулася до міжнародних структур, урядів і парламентів держав із закликом:

підтвердити територіальну цільність України та недоторканість її в межах міжнародно визнаних кордонів;

не визнавати будь-які рішення Російської Федерації, які будуть стосуватися визнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

рішуче засудити будь-які дії Російської Федерації, спрямовані на погіршенню безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні зокрема;

розглянути питання правових підстав перебування Російської Федерації у складі постійних членів Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй та провести термінове засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Російської Федерації задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, сьогодні Держдума РФ розглядає визнання “державами” самопроголошених і нелегітимних “ДНР” і “ЛНР”

Напередодні комітет Державної думи Росії у справах СНД, євразійської інтеграції та зв’язків зі співвітчизниками підтримав два варіанти постанови про звернення до президента Володимира Путіна про визнання “ДНР” та “ЛНР”.

Другий варіант постанови – проєкт “Єдиної Росії” – передбачає консультації із МЗС.

Перший проєкт постанови про пряме звернення Держдуми до президента РФ з проханням визнати незалежність “ЛДНР” внесли депутати від КПРФ 19 січня.

(ОНОВЛЕНО: 15 лютого Дума затвердила постанову з прямим зверненням до президента Путіна щодо визнання “Л/ДНР”).

Крім того, Верховна Рада ухвалила звернення до тих самих міжнародних структур, урядів та парламентів іноземних держав “у зв’язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України”.

Цим зверненням Рада, зокрема:

рішуче засудила триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату 20 лютого 2014 року на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також агресивну риторику, ультимативні вимоги, шантаж та погрози застосування сили з боку Російської Федерації;

наголосила, що Російська Федерація грубо порушила і продовжує порушувати Статут ООН та принципи міжнародного права, а також свої зобов’язання в рамках Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум), якими вона гарантувала поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

підтвердила невід’ємне право України як суверенної європейської держави вільно обирати власні безпекові домовленості включно з оборонними альянсами,

підтвердила прагнення Української держави до мирного врегулювання спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту з Україною на основі повної поваги до норм міжнародного права;

висловила вдячність партнерам Української держави за надану політичну, дипломатичну, економічну, фінансову, технічну та військову допомогу з метою протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Верховна Рада України закликала Організацію Об’єднаних Націй, Європейський Парламент, Парламентську Асамблею Ради Європи, Парламентську Асамблею ОБСЄ, Парламентську Асамблею НАТО, Парламентську Асамблею ОЧЕС, уряди та парламенти іноземних держав: продовжувати підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України в рамках міжнародно визнаних кордонів та необхідність мирного вирішення спровокованого Російською Федерацією збройного конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права з використанням існуючих переговорних форматів; засудити дії, заяви та кроки Російської Федерації, спрямовані на підготовку підґрунтя для розширення військової та гібридної агресії проти Української держави; продовжувати надавати політичну підтримку Україні; посилити та прискорити надання Україні комплексної, у тому числі оборонної, допомоги; посилити санкційний тиск на Російську Федерацію.

Проект цієї постанови було зареєстровано за №7045.

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