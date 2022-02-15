В ОРДЛО побільшало військових “інспекторів” РФ, відбуваються “рейди”, – розвідка

На окупованих територіях Донецької і Луганської областей зростає кількість інспекційних груп від Збройних сил Російської Федерації, які перевіряють боєздатність бойовиків в ОРДЛО.
Про це у вівторок, 15 лютого, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“Командування ЗС РФ посилює контроль стану справ у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів. Із кінця минулого тижня на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях відмічено збільшення кількості інспекційних груп вищих органів військового управління ЗС РФ.
Перевіряються підрозділи з’єднань і частин окупаційних військ на здатність приведення у вищі ступені бойової готовності зі здійсненням маршів у визначені райони (на полігони) та укомплектованість особовим складом”, – йдеться в повідомленні.
За даними української розвідки, при цьому окупаційні адміністрації та окупаційне командування продовжують “активні заходи з комплектування особовим складом 1-го та 2-го армійських корпусів”.
“Здійснюються рейди по приватних підприємствах, громадських місцях з метою виявлення осіб, придатних до військової служби, які ухиляються від обліку в окупаційних військкоматах”, – інформує пресслужба ГУР.
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