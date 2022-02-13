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Бойовики на Донбасі погрожували спостерігачам ОБСЄ в’язницею

13/02/2022 10:26

Російські найманці на окупованих територіях Донбасу обмежували пересування Місії ОБСЄ і погрожували спостерігачам “арештувати їх і посадити у в’язницю”.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 12 лютого.

Зазначається, що в пункті пропуску на кордоні біля тимчасово окупованого населеного пункту Довжанське (за 84 км на південний схід від Луганська) член збройних формувань наказав патрулю Місії їхати геть.

Він заявив що “СММ не дозволено відвідувати цей район без узгодження з його керівництвом”, та погрожував “арештувати і посадити спостерігачів Місії до в’язниці, якщо вони не залишать цей район на його вимогу”.

Бойовик також додав, що “СММ дозволяється виконувати свою роботу уздовж лінії зіткнення, а не у прикордонних районах“.

На залізничній станції “Червона Могила” у тимчасово окупованій Вознесенівці (колишній Червонопартизанськ, 65 км на південний схід від Луганська) двоє членів збройних формувань сказали патрулю Місії залишити територію залізничної станції, оскільки там, за їхніми словами, “немає нічого для моніторингу“.

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