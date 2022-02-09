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Танки, гаубиці, міномети: ОБСЄ фіксує скупчення російської військової техніки на Донбасі

09/02/2022 11:21

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували розміщення військової техніки озброєних формувань Російської Федерації поза місцями зберігання у Донецькій та Луганській областях, серед них танки, гаубиці, міномети.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за вівторок, 8 лютого.

“СММ зафіксувала озброєння, розміщене порушуючи лінії відведення у непідконтрольних уряду районах Луганської та Донецької областей: 16 гаубиць та одну протитанкову гармату, у тому числі на полігоні біля Тернового (57 км на схід від Донецька) та на аеродромі поблизу Переможного (19 км на південь від Луганська)”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння, Місія зафіксувала 12 гаубиць на території об’єкта біля підконтрольної уряду Хлібодарівки (65 км на південний захід від Донецька).

Також СММ ОБСЄ зафіксувала 23 танки, 24 гаубиці та чотири протитанкові гармати, що буксируються, на полігонах у непідконтрольних уряду районах близько Шимшинівки (27 км на південний захід від Луганська), Мирного (28 км на південний захід від Луганська) та Круглика (31 км на південний захід від Луганська), а також два міномети та два танки на згаданому аеродромі.

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